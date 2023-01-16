Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:58

Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2).

Россиянин отразил 29 бросков из 31 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал голкипер «Монреаля» Самуэль Монтембо, у которого 38 сейвов при 39 бросках.

Вторая звезда — нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд, ставший автором победной шайбы.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Виктор Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю» и другие матчи 16 января

Тарасенко может вернуться на лед на этой неделе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 43 28 15 59
3 Рейнджерс 44 24 20 55
4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 44 18 26 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
4 Колорадо 41 21 20 45
5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
8 Чикаго 41 11 30 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 28 16 58
2 Сиэтл 42 26 16 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Калгари 44 21 23 51
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 01:00
Каролина – Ванкувер
 3 : 4 Б
16.01 01:00
Рейнджерс – Монреаль
 1 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Аризона
 - : -
16.01 21:00
Баффало – Флорида
 - : -
16.01 21:00
Бостон – Филадельфия
 - : -
16.01 23:00
Колорадо – Детройт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 83
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 68
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 62
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

41 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 28 1.92
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

33 2.25
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости