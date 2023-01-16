Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:2).

Россиянин отразил 29 бросков из 31 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал голкипер «Монреаля» Самуэль Монтембо, у которого 38 сейвов при 39 бросках.

Вторая звезда — нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд, ставший автором победной шайбы.