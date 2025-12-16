Шестеркин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Анахайм»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан третьей звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4), сообщает пресс-служба лиги.

29-летний россиянин отразил 22 броска в створ из 25.

Первой звездой признали американского форварда «Анахайма» Каттера Готье, на счету которого два гола, а второй — чешского вратаря «Дакс» Лукаша Достала — он отразил 26 бросков в створ из 27.