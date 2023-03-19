Шестеркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (6:0) российский голкипер отразил все 33 броска. Этот матч стал для него десятым «сухим» в карьере в НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн, который оформил хет-трик в ворота «Сиэтла» (6:4).

Первая звезда — нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, забросивший три шайбы в матче против «Филадельфии» (5:4 ОТ).