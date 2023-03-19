Шестеркин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (6:0) российский голкипер отразил все 33 броска. Этот матч стал для него десятым «сухим» в карьере в НХЛ.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн, который оформил хет-трик в ворота «Сиэтла» (6:4).
Первая звезда — нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, забросивший три шайбы в матче против «Филадельфии» (5:4 ОТ).
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|19.03
|00:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 2
|19.03
|00:00
|
Филадельфия – Каролина
|4 : 5 ОТ
|19.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 3
|19.03
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 Б
|19.03
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|6 : 0
|19.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|2 : 3 Б
|19.03
|05:00
|
Калгари – Даллас
|5 : 6 ОТ
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|1 : 4
|19.03
|05:30
|
Аризона – Чикаго
|4 : 2
|19.03
|20:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
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