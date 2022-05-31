Шестеркин признан первой звездой седьмого матча с «Каролиной»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой седьмого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (6:2).

26-летний россиянин отразил 37 бросков по воротам. Второй звездой признан автор дубля Крис Крайдер, третья звезда — Мика Зибанежад, сделавший ассистентский хет-трик.

В текущем плей-офф Шестеркин провел 14 матчей, в которых пропустил 37 шайб при 92,8 процента отраженных бросков.