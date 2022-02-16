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Сегодня, 05:58

Шестеркин признан первой звездой «Рейнджерс» — «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото Twitter

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Бостон» (2:1 Б).

Первой звездой встречи стал российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, реализовавший победный буллит.

Замкнул тройку голкипер «Брюинз» Джереми Суэймэн, который отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 48 28 20 60
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
Результаты / календарь
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
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12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
16.02 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.02 03:00
Баффало – Айлендерс
6 : 3
16.02 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 6
16.02 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1 Б
16.02 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 - : -
16.02 05:00
Калгари – Коламбус
 - : -
16.02 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
16.02 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 65
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 36 2.09
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