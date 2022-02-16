Шестеркин признан первой звездой «Рейнджерс» — «Бостон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Бостон» (2:1 Б).

Первой звездой встречи стал российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, реализовавший победный буллит.

Замкнул тройку голкипер «Брюинз» Джереми Суэймэн, который отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.