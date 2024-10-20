Шестеркин признан первой звездой матча «Торонто» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Рейнджерс» (1:4).

Первой звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и помог своей команде одержать победу.

Второй звездой стал форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, оформивший дубль.