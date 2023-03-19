Шестеркин признан первой звездой матча с «Питтсбургом», Панарин — третья звезда

Вратарь «Рейнждерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

27-летний россиянин отразил все 33 броска по воротам. Второй звездой признан форвард Мика Зибанежад, который набрал 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард Артемий Панарин, который оформил дубль.

В текущем сезоне Шестеркин провел 50 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 129 шайб при 91,2 процента отраженных бросков.