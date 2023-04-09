Шестеркин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:0).

27-летний россиянин отразил все 20 бросков. Второй звездой признан форвард Крис Крайдер, забивший один гол. Третья звезда — форвард Мика Зибанежад, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Шестеркин провел 57 матчей, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 142 шайбы при 91,5 процента отраженных бросков.