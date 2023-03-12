Шестеркин признан первой звездой матча с «Баффало», Панарин — вторая звезда

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (2:1 ОТ).

27-летний россиянин отразил 32 броска из 33. Второй звездой признан форвард Артемий Панарин, забивший победный гол в овертайме. Третья звезда — форвард «Сэйбрз» Джефф Скиннер, забросивший одну шайбу.

В текущем сезоне Шестеркин провел 46 матчей, в которых один раз сыграл на ноль и пропустил 124 шайбы при 91 проценте отраженных бросков.