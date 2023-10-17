Шестеркин признан первой звездой матча с «Аризоной»
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:1).
27-летний россиянин отразил 26 бросков из 27, а также отбил буллит в третьем периоде. Второй звездой признан форвард Винсент Трошек, на счету которого победный гол. Третья звезда — форвард Крис Крайдер, забросивший первую шайбу команды из Нью-Йорка.
В текущем сезоне Шестеркин провел 3 матча, пропустив 7 шайб и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.
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|17.10
|02:00
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Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
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Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
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