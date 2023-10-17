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Сегодня, 05:46

Шестеркин признан первой звездой матча с «Аризоной»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:1).

27-летний россиянин отразил 26 бросков из 27, а также отбил буллит в третьем периоде. Второй звездой признан форвард Винсент Трошек, на счету которого победный гол. Третья звезда — форвард Крис Крайдер, забросивший первую шайбу команды из Нью-Йорка.

В текущем сезоне Шестеркин провел 3 матча, пропустив 7 шайб и отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.38.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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