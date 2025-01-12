Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Вегас»
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 30 бросков соперников в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:1) и был признан первой звездой встречи.
В нынешнем сезоне 29-летний вратарь одержал 12 побед и 1 раз сыграл на ноль за 28 матчей.
Второй звездой игры стал нападающий «Голден Найтс» Марк Стоун, ставший автором единственного гола команды.
Третьей звездой матча признали форварда «Рейнджерс» Адама Эдстрема, забросившего одну из двух победных шайб нью-йоркской команды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|43
|27
|16
|58
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|28
|14
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
Результаты / календарь
2.01
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12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|1 : 2
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|1 : 3
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -
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