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Сегодня, 05:08

Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург», Панарин — третьей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Артемий Панарин. Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился одной заброшенной шайбой, которая стала для него 20-й в сезоне.

Второй звездой был признан форвард Франк Ватрано, который забросил одну шайбу.

Возглавил тройку лучших российский голкипер Игорь Шестеркин. Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 02:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
8.04 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 - : -
8.04 02:00
Коламбус – Филадельфия
 - : -
8.04 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.04 02:30
Каролина – Баффало
 - : -
8.04 03:30
Даллас – Торонто
 - : -
8.04 03:30
Чикаго – Сиэтл
 - : -
8.04 05:00
Аризона – Ванкувер
 - : -
8.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
8.04 05:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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