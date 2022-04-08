Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург», Панарин — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился одной заброшенной шайбой, которая стала для него 20-й в сезоне.

Второй звездой был признан форвард Франк Ватрано, который забросил одну шайбу.

Возглавил тройку лучших российский голкипер Игорь Шестеркин. Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам.