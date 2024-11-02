Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава», Панарин — третьей
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча против «Оттавы» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
28-летний россиянин пропустил одну шайбу, отразив 40 бросков по своим воротам.
Третьей звездой матча признали еще одного россиянина Артемия Панарина, забросившего одну шайбу. Второй звездой стал Алексис Лафренье, на счету которого победный гол и результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|5
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|6
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
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7.11
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|2 : 6
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 4
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 3
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
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