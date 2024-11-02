Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава», Панарин — третьей

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча против «Оттавы» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин пропустил одну шайбу, отразив 40 бросков по своим воротам.

Третьей звездой матча признали еще одного россиянина Артемия Панарина, забросившего одну шайбу. Второй звездой стал Алексис Лафренье, на счету которого победный гол и результативная передача.