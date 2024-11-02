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Сегодня, 06:22

Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Оттава», Панарин — третьей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой матча против «Оттавы» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний россиянин пропустил одну шайбу, отразив 40 бросков по своим воротам.

Третьей звездой матча признали еще одного россиянина Артемия Панарина, забросившего одну шайбу. Второй звездой стал Алексис Лафренье, на счету которого победный гол и результативная передача.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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1 Нью-Джерси 14 7 7 16
2 Рейнджерс 10 7 3 15
3 Вашингтон 9 7 2 14
4 Каролина 9 7 2 14
5 Коламбус 10 5 5 11
6 Айлендерс 11 4 7 10
7 Филадельфия 11 4 7 9
8 Питтсбург 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 12 8 4 17
2 Тампа-Бэй 11 7 4 14
3 Торонто 11 6 5 13
4 Оттава 10 5 5 10
5 Детройт 10 4 6 9
6 Баффало 11 4 7 9
7 Монреаль 11 4 7 9
8 Бостон 11 4 7 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 11 10 1 20
2 Миннесота 10 7 3 16
3 Даллас 10 7 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Колорадо 11 5 6 10
6 Сент-Луис 11 5 6 10
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Чикаго 11 3 8 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
2 Лос-Анджелес 11 6 5 14
3 Калгари 11 6 5 13
4 Ванкувер 9 4 5 11
5 Эдмонтон 11 5 6 11
6 Сиэтл 11 5 6 11
7 Анахайм 10 4 6 10
8 Сан-Хосе 12 3 9 8
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Баффало – Айлендерс
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Миннесота – Тампа-Бэй
 5 : 3
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Калгари – Нью-Джерси
 3 : 0
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