Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (6:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. 29-летний россиянин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник К`Андре Миллер, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку. форвард Филип Хытил, который забил один гол и сделал одну голевую передачу.