Шестеркин признан первой звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс», Панарин — второй

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Каролина» — «Рейнджерс» (1:2).

Первой звездой встречи стал российский голкипер гостей Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан российский нападающий Артемий Панарин, который сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу.

Замкнул тройку форвард «Харрикейнз» Себастьян Ахо, забросивший одну шайбу.