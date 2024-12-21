Шестеркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первой звездой игрового дня НХЛ.

В матче против «Далласа» (3:1) 28-летний россиянин отразил 41 из 42 бросков в створ.

Второй звездой дня признан вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, сделавший 24 сейва в матче с «Каролиной» (3:1).

Третья звезда дня — вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей, который одержал первую победу с марта 2023 года, обыграв «Баффало» (6:3).