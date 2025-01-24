Шестеркин после матча с «Филадельфией» подарил клюшку юному болельщику

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли дома «Филадельфию» (6:1).

После матча вратарь хозяев Игорь Шестеркин подарил свою клюшку юному болельщику «Рейнджерс».

В текущем сезоне Шестеркин провел 34 матча, в которых трижды сыграл на ноль и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.72.