Шестеркин после матча с «Филадельфией» подарил клюшку юному болельщику
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли дома «Филадельфию» (6:1).
После матча вратарь хозяев Игорь Шестеркин подарил свою клюшку юному болельщику «Рейнджерс».
В текущем сезоне Шестеркин провел 34 матча, в которых трижды сыграл на ноль и отразил 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2.72.
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|5
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|24
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|1
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|49
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|2
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|47
|21
|26
|49
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|30
|18
|64
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|46
|20
|26
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
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|8
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|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|2 : 4
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|0 : 4
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
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Сиэтл – Вашингтон
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Анахайм – Питтсбург
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Сан-Хосе – Нэшвилл
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