Шестеркин получил травму в матче с «Ютой»
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» после столкновения с нападающим гостей Йоном Петеркой.
В первом периоде 30-летний вратарь покинул лед, не опираясь на левую ногу. На 13-й минуте его заменил 39-летний американец Джонатан Куик.
Петерка не был наказан эа этот эпизод.
До встречи с «Ютой» у Шестеркина в сезоне-2025/26 было 33 сыгранных матча (средний коэффициент надежности 2,47, процент отраженных бросков — 91,17).
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