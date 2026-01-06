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Шестеркин получил травму в матче с «Ютой»

Павел Лопатко
Игорь Шестеркин получил травму.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» после столкновения с нападающим гостей Йоном Петеркой.

В первом периоде 30-летний вратарь покинул лед, не опираясь на левую ногу. На 13-й минуте его заменил 39-летний американец Джонатан Куик.

Петерка не был наказан эа этот эпизод.

До встречи с «Ютой» у Шестеркина в сезоне-2025/26 было 33 сыгранных матча (средний коэффициент надежности 2,47, процент отраженных бросков — 91,17).

Игорь Шестеркин получил травму.«Рейнджерс» ждет катастрофа? Ньюйоркцы потеряли Шестеркина: из-за травмы он не доиграл матч с «Ютой»
НХЛ. Регулярный чемпионат
6 января, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Юта
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Игорь Шестеркин
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