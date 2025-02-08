Шестеркин получил травму и выбыл на срок до двух недель

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела, сообщает журналистка Молли Уокер в своих соцсетях.

По информации источника, 29-летний россиянин пропустит 1-2 недели. «Рейнджерс» вызвали в основную команду канадца Дилана Гаранда из АХЛ.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 39 матчей, отражая 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,87.

В ближайшее время регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен в связи с проведением Турнира четырех наций, который пройдет в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля. Первый матч после паузы «Рейнджерс» проведут 23-го числа этого месяца против «Баффало».