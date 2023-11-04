Шестеркин получил травму и может пропустить матч с «Миннесотой»

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил небольшое повреждение, сообщает Reuters. Характер травмы клубные представители решили не раскрывать.

На ближайшую игру в регулярном чемпионате НХЛ против «Миннесоты» из фарм-клуба АХЛ был вызван Луи Доминге. Матч состоится в ночь с 4 на 5 ноября.

В этом сезоне Шестеркин сыграл в 8 матчах с процентом отраженных бросков 91,3. В среднем за игру он пропускает по 2,36 шайбы.