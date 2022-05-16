Шестеркин показал пятый результат по отраженным броскам в одном раунде в истории Кубка Стэнли

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил пятый результат по числу отраженных бросков в одном раунде плей-офф НХЛ.

Россиянин сделал 255 сейвов в серии первого раунда против «Питтсбурга». Шестеркин уступил лишь Кертису Джозефу (277), Йонасу Хиллеру (274), Кену Драйдену (260) и Эду Белфору (260).

«Рейнджерс» выиграли серию у «Питтсбурга» со счетом 4-3.

Во втором раунде Кубка Стэнли команда из Нью-Йорка сыграет с «Каролиной». Первый матч серии состоится 19 мая, начало — в 02.00 (мск).