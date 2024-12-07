Шестеркин подпишет с «Рейнджерс» контракт на 92 миллиона долларов

Российский голкипер Игорь Шестеркин и «Рейнджерс» согласовали новый контракт на общую сумму 92 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Соглашение будет рассчитано на 8 лет, а получать россиянин будет 11,5 миллиона долларов в год. Его прежняя зарплата была — 5,66 млн долларов.

Таким образом, с нового сезона Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.