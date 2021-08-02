Шестеркин подпишет контракт с «Рейнджерс» на пять или шесть лет

Голкипер Игорь Шестеркин в ближайшее время должен подписать новый контракт с «Рейнджерс». Соглашение будет рассчитано на пять или шесть лет, сообщает Lohud со ссылкой на USA Today Network.

При этом зарплата россиянина составит 5,75 — 6 миллиона долларов.

В прошлом регулярном сезоне 25-летний россиянин провел 35 матчей с процентом отраженных бросков 91,6. Он пропустил 83 шайбы.