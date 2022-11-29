Шестеркин поддержал Амирова перед матчем с «Нью-Джерси»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поддержал форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

26-летний россиянин сфотографировался с табличкой, на которой была написана фамилия 21-летнего хоккеиста. Также Амирова в борьбе с опухолью мозга поддержал защитник «Калгари» Никита Задоров и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В феврале 2022 года стало известно, что у 20-летнего Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.