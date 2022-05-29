Шестеркин отметился результативной передачей в шестом матче серии с «Каролиной»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер забросил шайбу в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

31-летний американец забил гол на 10-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:0. Ассистентами гола стали защитник Адам Фокс и вратарь Игорь Шестеркин. Для 26-летнего россиянина это вторая результативная передача в текущем плей-офф.