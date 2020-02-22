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Шестеркин одержал с «Рейнджерс» шестую победу подряд. До рекорда осталась одна

07:56

«Рейнджерс» переиграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Ворота команды из Нью-Йорка защищал российский вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 27 из 29 бросков и одержал шестую победу кряду. Россиянин сравнялся со Стивом Уикзом, который в сезоне-1981/82 одержал шесть побед подряд.

Рекорд клуба принадлежит Джиму Генри, который одержал семь побед подряд в сезоне-1941/1942. Второе место занимает

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