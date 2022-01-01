Шестеркин одержал 40 побед в 67 матчах и вошел в историю НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Тампу» со счетом 4:3.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал 40-ю победу в карьере — для этого ему понадобилось 67 матчей. Таким образом, Шестеркин повторил достижение Гиллеса Виллемюра, который также одержал 40 побед в первых 67 матчах.

Россиянин стал 26-м вратарем в истории НХЛ, которому потребовалось не более 67 матчей для того, чтобы одержать 40 побед.

В текущем сезоне Шестеркин провел 20 матчей, сделав один шатаут, и пропустил 42 шайбы при 93,2 процента отраженных бросков.