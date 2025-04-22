Шестеркин — о непопадании «Рейнджерс» в плей-офф: «В какой-то момент что-то сломалось»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги регулярного чемпионата НХЛ для команды.

«В какой-то момент в сезоне что-то сломалось, и все пошло в другую сторону. Мы не справились с этим. Наверное, нам просто не хватило уверенности», — приводит слова Шестеркина Sportsnet.ca.

«Рейнджерс» заняли 11-е место в Восточной конференции, набрав 85 очков, и не вышли в плей-офф.