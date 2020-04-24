Шестеркин объяснил, почему проводит карантин во Флориде

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как проходит его самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса. Также он объяснил, почему уехал из Нью-Йорка.

— Я сейчас нахожусь во Флориде, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Шестеркина. — Мы здесь сняли небольшой дом, потому что в Нью-Йорке оказался самый эпицентр. Мы хотели сначала в Россию улететь, но не получилось. А в Нью-Йорке жили в маленькой квартире. Постоянно нужно выходить, чтобы гулять с собакой. То есть контактировать с людьми. В том же лифте ездить, кнопки нажимать.

Вот и решили домик с территорией снять во Флориде, чтобы собаке было удобно. И погулять можно на свежем воздухе, и побегать, и позаниматься. Бассейн тут тоже есть.

У меня Аня все заказала через Amazon — резинки, коврик, скакалки. Специальные слайды — можно и руками на них опираться, и ногами делать выпады. Все очень удобно. Единственное — заставляю себя бегать. Не очень это люблю с детства — по ходу, там перебегал на сборах. Нет смысла покупать велосипед. Если бы свое жилье было, то да. А так утром выхожу на пробежку в зависимости от дня недели. У меня все расписано. Бегаю от 20 до 40 минут. Потом уже занимаюсь дома — отжимания, приседания, выпады, статика, пресс, спина.

Люди во Флориде держат дистанцию. Но нет такого, что ты выходишь на улицу, и тебя кто-то остановит, выпишет штраф за отсутствие пропуска. Ты спокойно можешь перемещаться. Мы до магазина ездим. Ничего особенного. А в Нью-Йорке ситуация тревожная. Но я об этом узнаю только из новостей, а еще от агента. Вообще я стараюсь плохие новости не читать. Это ведет только к панике. Так, взгляд зацепится за что-то... В основном, общаюсь с родными и близкими. Они находятся далеко. Утром после тренировки или в обед обязательно созваниваюсь с родителями, с друзьями.