Шестеркин объяснил, почему не взял в Америку своего кота. И рассказал, что завел собаку

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал, почему не взял в Америку своего кота. Он также добавил, что в Нью-Йорке завел себе собаку.

— Крыс видели?

— Самое интересное, что да. Шли с родителями из ресторана, стоит пакет с мусором, а оттуда вылезает крыса. Размером с собаку.

— В Хартфорде спокойней.

— Там ходить особо некуда, до арены 15 минут. Полюбил сидеть дома. Плюс мы купили собаку, а с ней поначалу было много хлопот. Пес чихнет — мы к ветеринару, что случилось, что происходит. Все было нормально, но мы волновались.

— У вас же в России кот был.

— Он невыездной. Мы его подобрали на улице и с тех пор он просто ненавидит открытые пространства. Если его вывести в подъезд, то хватит на десять секунд. Перелет в Америку он бы просто не пережил. А сейчас есть собака. Пусть хоть у кого-то в семье будет американское гражданство.

— Точно.

— Летом повезем его в Россию, главное, чтобы он не набрал больше восьми килограммов. Так что вместе на диете. (Алексей Шевченко)

Российский вратарь влюбил в себя всю НХЛ. Шестеркин рассказал о своем дебюте в «Рейнджерс»