Шестеркин: «Ни один из бросков «Каролины» в третьем матче не был сильно опасен»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин подвел итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:1).

«Я бы не сказал, что чувствую какое-то давление. Я понимаю серьезность ситуации. Город и команда определенно заслужили кубок, и мы делаем все возможное, чтобы это произошло. Я хотел бы искренне поблагодарить болельщиков за энергию, которую они дали. Они поддержали меня, хотя я немного подвел их в одном моменте. Пропускаешь гол, на секунду немного разочаровываешься. Скажешь пару обидных слов и забудешь. На самом деле «Каролина» просто пыталась стрелять отовсюду, пытаясь прощупать игру. Но ни один из этих бросков в третьем матче не был сильно опасен», — приводит слова Шестеркина официальный сайт клуба.

26-летний россиянин отразил 43 броска и был признан первой звездой матча. В текущем плей-офф Шестеркин провел 10 матчей, в которых пропустил 29 шайб при 92,2 процента отраженных бросков.