Шестеркин не сыграет с «Каролиной»
18:47
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустит первый матч после возобновления сезона. Россиянин не сыграет против «Каролины», сообщает в Twitter журналист Джошуа Клиппертон.
Место в воротах «Рейнджерс» должен занять Хенрик Лундквист.
Отметим, что матч «Рейнджерс» — «Каролина» станет первой игрой НХЛ после долгого перерыва, который был вызван эпидемий коронавируса.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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