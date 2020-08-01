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Шестеркин не сыграет с «Каролиной»

18:47
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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустит первый матч после возобновления сезона. Россиянин не сыграет против «Каролины», сообщает в Twitter журналист Джошуа Клиппертон.

Место в воротах «Рейнджерс» должен занять Хенрик Лундквист.

Отметим, что матч «Рейнджерс» — «Каролина» станет первой игрой НХЛ после долгого перерыва, который был вызван эпидемий коронавируса.

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