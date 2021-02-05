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Шестеркин назвал матч против «Вашингтона» лучшим для себя в сезоне

10:15
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:2) 5 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«С каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше, а сегодня, пожалуй, был мой лучший матч сезона на данный момент», — приводит официальный сайт НХЛ слова Шестеркина.

В матче против «Кэпиталз» Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/panarin-and-ovechkin-among-top-russian-performers-february-4/c-321114034

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