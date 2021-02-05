Шестеркин назвал матч против «Вашингтона» лучшим для себя в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:2) 5 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«С каждой игрой я чувствую себя все лучше и лучше, а сегодня, пожалуй, был мой лучший матч сезона на данный момент», — приводит официальный сайт НХЛ слова Шестеркина.

В матче против «Кэпиталз» Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.