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Шестеркин начал тренировки на льду

29 июня 2020, 17:14
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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал приступил к тренировкам на льду, чтобы набрать форму перед возобновлением сезона.

Во время карантина Шестеркин находился во Флориде. Хоккеист сдал тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

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