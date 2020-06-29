Шестеркин начал тренировки на льду
29 июня 2020, 17:14
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал приступил к тренировкам на льду, чтобы набрать форму перед возобновлением сезона.
Во время карантина Шестеркин находился во Флориде. Хоккеист сдал тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.
Mondays at the office: not looking so bad. pic.twitter.com/pq5RKJ0nJy— New York Rangers (@NYRangers) June 29, 2020
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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