Шестеркин начал тренировки на льду

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал приступил к тренировкам на льду, чтобы набрать форму перед возобновлением сезона.

Во время карантина Шестеркин находился во Флориде. Хоккеист сдал тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.