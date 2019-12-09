«Хартфорд», который является фарм-клубом «Рейнджерс», в выездном матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Провиденс» — 4:1. Российский вратарь гостей Игорь Шестеркин набрал первое очко после отъезда за океан. На его счету результативная передачи, 2 минуты штрафа и 32 отраженных броска из 33.

В текущем сезоне на счету Шестеркина 9 побед в 15 матчах, в одной встрече он сыграл на ноль. В среднем за игру он пропускает 1,98 шайбы, отражая 93% бросков. Игорь — лучший вратарь октября в АХЛ.