Шестеркин может сыграть во втором матче против «Каролины»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел тренировку с командой и может сыграть во втором матче квалификационной серии Кубка Стэнли против «Каролины», который состоится в понедельник, сообщает сайт НХЛ.

Дебютант НХЛ не смог принять участие в стартовой встрече, которая завершился поражением «Рейнджерс» — 2:3. Ворота команды в нем защищал Хенрик Лундквист. Серия продолжается до трех побед.

По Плану возобновления сезона клубам запрещено разглашать информацию о травмах или болезнях игроков.

После тренировки тренер Дэвид Куинн сказал, что не знает, сможет ли Шестеркин сыграть в понедельник. Он еще не принял решение по вратарям.