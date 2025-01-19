Шестеркин и Тарасов стали первой и второй звездами матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли в серии буллитов «Коламбус» со счетом 1:0.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 27 бросков гостей. Второй звездой стал его визави — еще один россиянин Даниил Тарасов, на счету которого 26 сейвов.

Третьей звездой матча признали автора победного буллита Винсента Трочека.