Шестеркин и Панарин стали звездами матча против «Коламбуса»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:0).

29-летний россиянин отразил 21 бросок из 21. Второй звездой стал форвард Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — нападающий Алексис Лафренье, у которого гол+пас.

В текущем сезоне Шестеркин провел 49 матчей, пять раз сыграв на ноль при 90,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.79. На счету Панарина 71 (29+42) очко в 65 играх сезона.