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Шестеркин и Панарин спародировали скандальную драку своих партнеров по «Рейнджерс»

06:57
Шестеркин и Панарин спародировали скандальную драку своих партнеров по «Рейнджерс». Фото Twitter
Шестеркин и Панарин спародировали скандальную драку своих партнеров по «Рейнджерс». Фото Twitter
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин после победного матча против «Вашингтона» спародировали недавнюю драку своих партнеров — голкипера Александра Георгиева и защитника Тони Деанджело. Игрок обороны «Рейнджерс», по информации издание TheAthletics, был недоволен действиями российского вратаря и по пути в раздевалку после одной из игр набросился на него. В конфликт вмешался Крис Крайдер, заступившийся за Георгиева. Драка привела к большому скандалу в команде, после чего «Рейнджерс» вынуждены выставить Деанджело на драфт отказов.

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