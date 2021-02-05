Шестеркин и Панарин спародировали скандальную драку своих партнеров по «Рейнджерс»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин после победного матча против «Вашингтона» спародировали недавнюю драку своих партнеров — голкипера Александра Георгиева и защитника Тони Деанджело. Игрок обороны «Рейнджерс», по информации издание TheAthletics, был недоволен действиями российского вратаря и по пути в раздевалку после одной из игр набросился на него. В конфликт вмешался Крис Крайдер, заступившийся за Георгиева. Драка привела к большому скандалу в команде, после чего «Рейнджерс» вынуждены выставить Деанджело на драфт отказов.