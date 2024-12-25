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Сегодня, 07:05

Шестеркин и Кочетков вошли в Топ-4 вратарей недели в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игорь Шестеркин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала четверку лучших вратарей недели.

Лучшим голкипером по проценту отраженных бросков стал Линус Улльмарк из «Оттавы». Он отразил 95,7 процента бросков.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин расположился на втором месте. Его процент отраженных бросков — 95,2.

Другой россиянин Петр Кочетков из «Каролины» замкнул тройку лучших. Его процент отраженных бросков — 94,8 процента.

На четвертой строчке — Сэму Монтембо из «Монреаля» с 92,9 процента.

Игорь Шестеркин
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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Нью-Джерси – Каролина
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Детройт – Торонто
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Баффало – Чикаго
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