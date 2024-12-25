Шестеркин и Кочетков вошли в Топ-4 вратарей недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала четверку лучших вратарей недели.

Лучшим голкипером по проценту отраженных бросков стал Линус Улльмарк из «Оттавы». Он отразил 95,7 процента бросков.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин расположился на втором месте. Его процент отраженных бросков — 95,2.

Другой россиянин Петр Кочетков из «Каролины» замкнул тройку лучших. Его процент отраженных бросков — 94,8 процента.

На четвертой строчке — Сэму Монтембо из «Монреаля» с 92,9 процента.