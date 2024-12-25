Шестеркин и Кочетков вошли в Топ-4 вратарей недели в НХЛ
Пресс-служба НХЛ назвала четверку лучших вратарей недели.
Лучшим голкипером по проценту отраженных бросков стал Линус Улльмарк из «Оттавы». Он отразил 95,7 процента бросков.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин расположился на втором месте. Его процент отраженных бросков — 95,2.
Другой россиянин Петр Кочетков из «Каролины» замкнул тройку лучших. Его процент отраженных бросков — 94,8 процента.
На четвертой строчке — Сэму Монтембо из «Монреаля» с 92,9 процента.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
Результаты / календарь
15.12
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29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|28.12
|05:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -
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