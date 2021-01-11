Официальный сайт НХЛ устроил голосование среди журналистов, которые должны были назвать главных претендентов на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Первое место разделили два игрока «Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Алексиси Лафренье. На третьем месте оказался форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Претенденты на «Колдер Трофи»

Версия официального сайта НХЛ

Топ-5

1. Алексис Лафренье (нападающий, «Рейнджерс»)

1. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)

3. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»)

4. Тим Штюцле (нападающий, «Оттава»)

5. Квинтон Байфилд (нападающий, «Лос-Анджелес»)