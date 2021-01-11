Шестеркин и Капризов — в тройке претендентов на «Колдер Трофи» по версии NHL Network
16:46
Официальный сайт НХЛ устроил голосование среди журналистов, которые должны были назвать главных претендентов на «Колдер Трофи», приз лучшему новичку сезона НХЛ.
Первое место разделили два игрока «Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Алексиси Лафренье. На третьем месте оказался форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Претенденты на «Колдер Трофи»
Версия официального сайта НХЛ
Топ-5
1. Алексис Лафренье (нападающий, «Рейнджерс»)
1. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»)
3. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»)
4. Тим Штюцле (нападающий, «Оттава»)
5. Квинтон Байфилд (нападающий, «Лос-Анджелес»)
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