Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин рассказал о дружбе с вратарем «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным.

— У вас с Игорем было постоянное соперничество в сборной и в КХЛ. Возможно, скоро будет нью-йоркское дерби.

— Ну, он уже там, а мне еще нужно поработать, чтобы попасть в основную команду. Но мы и так каждый день устраиваем дерби на Playstation (смеется).

— За какие команды играете?

— Игорь, конечно же, за «Рейнджерс». А мне выпадают какие-то случайные — послабее.

— То есть, у вас нет совсем никаких предпочтений?

— Ладно. Не буду лукавить. Я играю за «Айлендерс» (смеется).

— Следили за Шестеркиным после его отъезда за океан? Как вам его прогресс?

— Я совсем не удивился его прогрессу. В начале сезона я говорил, что, если Игорю дать шанс, он им на 100 процентов воспользуется. Что он и сделал. Но я считаю, что он не прыгнул выше головы, а просто сыграл на своем уровне. Ему еще есть куда расти. Он элитный вратарь, и у него есть все шансы стать одним из лучших. Все в его руках. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Ильи Сорокина — скоро в «СЭ»