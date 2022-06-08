Шестеркин быстрее всех в истории Кубка Стэнли отразил 600 бросков

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин достиг отметки в 600 отраженных бросков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Россиянину это удалось быстрее всех в истории плей-офф лиги — у голкипера на это ушло 18 матчей.

До него рекорд принадлежал сразу нескольким вратарям: Тууке Раску, Жану-Себастьяну Жигеру, Олафу Колцигу, Джону Ванбисбруку, Кирку Маклину и Кену Драйдену. Все они добивались 600 сэйвов в 19 играх Кубка Стэнли.

У Шестеркина 616 отраженных бросков в 18 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Россиянин занимает второе место по этому показателю в истории «Рейнджерс».

Рекорд по числу сэйвов в одном сезоне в плей-офф НХЛ принадлежит Тиму Томасу («Бостон», 2011 год, 798 бросков в 25 матчах). Второе место занимает Кирк Маклин («Ванкувер», 1994 год, 761 бросок в 24 матчах), на третьей строчке — Антон Худобин («Даллас», 2020 год, 744 броска в 25 играх).