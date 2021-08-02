Голкипер Игорь Шестеркин близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Винс Меркольяно.

По данным источника, зарплата россиянина по нвоому договору составит 5,75-6 миллиона долларов в год.

As you might imagine, Igor Shesterkin not filing for arbitration yesterday was a good sign.



It sounds like the 25-year-old goalie and the #NYR are getting close on a new deal in the $ 5.75 mil-$ 6 mil AAV range. Kinks to iron out, but confidence it's happening. — Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) August 2, 2021

25-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента. При этом он не стал подавать в арбитраж, который мог определить срок и сумму его нового контракта.

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте-2014 года под общим 11-м номером. Россиянин провел в НХЛ последние два сезона. Его средние показатели: коэффициент надежности — 2,59; процент отраженных бросков — 92,1.