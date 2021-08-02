Шестеркин близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс»
17:17
Голкипер Игорь Шестеркин близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Винс Меркольяно.
По данным источника, зарплата россиянина по нвоому договору составит 5,75-6 миллиона долларов в год.
25-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента. При этом он не стал подавать в арбитраж, который мог определить срок и сумму его нового контракта.
Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте-2014 года под общим 11-м номером. Россиянин провел в НХЛ последние два сезона. Его средние показатели: коэффициент надежности — 2,59; процент отраженных бросков — 92,1.
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю