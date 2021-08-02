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Шестеркин близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс»

17:17
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
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Голкипер Игорь Шестеркин близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Винс Меркольяно.

По данным источника, зарплата россиянина по нвоому договору составит 5,75-6 миллиона долларов в год.

25-летний вратарь находится в статусе ограниченно свободного агента. При этом он не стал подавать в арбитраж, который мог определить срок и сумму его нового контракта.

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» на драфте-2014 года под общим 11-м номером. Россиянин провел в НХЛ последние два сезона. Его средние показатели: коэффициент надежности — 2,59; процент отраженных бросков — 92,1.

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Иван Шитик все материалы автора

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