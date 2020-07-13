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Шесть россиян вызваны в тренировочный лагерь «Вашингтона»

13 июля 2020, 06:20
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Игроки «Вашингтона» готовы к возобновлению полноценных тренировок. Клуб объявил имена 34 хоккеистов, которые приглашены в тренировочный лагерь, сообщает официальный сайт клуба.

В их состав включены россияне: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Тренировочный лагерь состоится с 13 по 26 июля. Перед возобновлением сезона «Вашингтон» проведет контрольные встречи с «Тампа-Бэй», «Филадельфией» и «Бостоном».

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа. «Вашингтон» пропустит квалификационный раунд.

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