Шесть игроков «Вашингтона» включены в ковид-протокол НХЛ

Шесть игроков «Вашингтона» были включены в ковид-протокол НХЛ. В этот список попали голкипер Витек Ванечек, защитник Мартин Фехервары, Деннис Чоловски, Ник Дженсен и Джастин Шульц, а также нападающий Даниэль Спронг.

Пауза в регулярном чемпионате НХЛ ранее была продлена из-за роста числа заражений COVID-19 в клубах. Матчи должны возобновиться 28 декабря.