Шесть игроков «Вашингтона» включены в ковид-протокол НХЛ
19:53
Шесть игроков «Вашингтона» были включены в ковид-протокол НХЛ. В этот список попали голкипер Витек Ванечек, защитник Мартин Фехервары, Деннис Чоловски, Ник Дженсен и Джастин Шульц, а также нападающий Даниэль Спронг.
Пауза в регулярном чемпионате НХЛ ранее была продлена из-за роста числа заражений COVID-19 в клубах. Матчи должны возобновиться 28 декабря.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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