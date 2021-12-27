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Шесть игроков «Вашингтона» включены в ковид-протокол НХЛ

19:53
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Шесть игроков «Вашингтона» были включены в ковид-протокол НХЛ. В этот список попали голкипер Витек Ванечек, защитник Мартин Фехервары, Деннис Чоловски, Ник Дженсен и Джастин Шульц, а также нападающий Даниэль Спронг.

Пауза в регулярном чемпионате НХЛ ранее была продлена из-за роста числа заражений COVID-19 в клубах. Матчи должны возобновиться 28 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное