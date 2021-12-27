Сразу шесть игроков «Питтсбурга» попали в ковид-протокол 27 декабря. Это голкипер Тристан Джарри, защитники Джон Марино и Майк Матесон, а также нападающие Тедди Блюгер, Эван Родригес и Доминик Симон.

Пауза в регулярном чемпионате НХЛ ранее была продлена из-за роста числа заражений COVID-19 в клубах. Матчи должны возобновиться 28 декабря.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила, что три матча регулярного чемпионата отложены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.

Речь идет об игре «Чикаго» — «Коламбус», которая должна была состояться 28 декабря, а также о встречах «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон» (обе — 29 декабря). Новые даты проведения матчей не называются.