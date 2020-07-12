Шесть игроков НХЛ отказались от участия в рестарте сезона

НХЛ предоставила игрокам право игрокам отказаться от выступлений после рестарта. Для этого нужно уведомить свой клуб в письменной форме в течение трех ближайших дней.

Накануне этим правом пользовались нападающий «Ванкувера» Свен Берчи и защитник «Калгари» Трэвис Хамоник. Также к ним присоединились: Майк Грин («Эдмонтон»), Роман Полак («Даллас»), Карл Алзнер «(Монреаль») и Стивен Кэмпфер («Бостон»).

Кэмпфер отметил, что у его жены и сына врожденный порок сердца, а коронавирус может вызвать осложнения. Отказ Грина также вызван личными причинами. Полак станет свободным агентом, он решил остаться в Чехии.

Алзнер в регулярном чемпионате принял участие лишь в 4 играх за «Монреаль», а большую часть последних двух сезонов провел в фарм-клубе.