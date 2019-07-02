Шенн перешел в "Тампу"

Защитник Люк Шенн перешел из "Ванкувера" в "Тампа-Бэй". "Лайтнинг" согласовал с 29-летним канадцем однолетний договор на 700 тысяч долларов.

Напомним, по ходу прошедшего сезона Шенн сменил "Ванкувер" на "Анахайм". Всего в сезоне-2018/19 он сыграл в 26 матчах и набрал 2 (0+2) очка.

We have signed Luke Schenn to a one-year contract worth $700,000.



📝: https://t.co/6hrTceve5S pic.twitter.com/gRpoaYeMef — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 1 июля 2019 г.

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