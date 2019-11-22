Шелдон Киф: «Мне очень понравились эмоции игроков»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ победило «Чикаго» (4:2). Это был первый матч «Мэйпл Ливз» под руководством нового главного тренера Шелдона Кифа.

— Ребята сыграли очень уверенно. Да, в первом периоде только нащупывали свою игру, но потом контролировали ход матча, — цитирует Кифа Sportsnet.

Очень доволен настроем команды. Я впервые работаю с таким коллективом. Но мне очень понравились их эмоции. После первого гола Бэрри было видно, как они переживают и как хотят побеждать.

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